Uşak\'ta Taksi Ücretlerine Zam Geldi

Ekonomi

Uşak'ta da birçok ilde olduğu gibi taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Uşak'ta da birçok ilde olduğu gibi taksi ücretlerine zam geldi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi paylaşıldı. Uşak'ta 25 TL olan açılış ücreti 35 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı 23 TL olan taksimetre fiyatı ise 12 TL zamlanarak 35 TL olurken, indibindi ücreti ise 80 TL'den yüzde 50 zamla 120 TL'ye yükseldi. Öte yandan zamlı tarifelerin 29 Şubat itibaren geçerli olacağı öğrenildi. - UŞAK