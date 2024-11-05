Uşak\'ta Yeni Halk Ekmek Satış Noktaları Açılıyor

Ekonomi

Uşak Belediyesi belirlenen yeni halk ekmek satış noktalarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Uşak Belediyesi'ne ait halk ekmek satış noktalarına Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahalleleri mevkiine ve Özdemir Mahallesi'nde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün karşısına yeni halk ekmek satış noktaları Pazartesi günü açılıyor. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve Belediye Meclis Başkan Vekili Tolga Pirinçci yeni açılacak halk ekmek büfelerini ziyarette bulunarak yeni büfelerin mahalle sakinlerimize hayırlı olması diledi. - UŞAK