Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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