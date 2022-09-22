Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

22.09.2022 13:52
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,006,20
Makarnalık buğday6,506,70
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,405,50
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş46,0047,00
Mavi haşhaş44,0045,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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