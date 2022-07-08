Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak - Son Dakika
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Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak

08.07.2022 11:25
Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak

Türkiye'nin deri üretim merkezlerinden Uşak'ta fabrikalar, kurban derilerini işleyerek ekonomiye katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin deri üretim merkezlerinden Uşak'ta fabrikalar, kurban derilerini işleyerek ekonomiye katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, AA muhabirine, 264 hektar alana kurulu bölgede yaklaşık 100 deri firmasının faaliyet gösterdiğini söyledi.

Deri sektörü için Kurban Bayramı'nın özel bir öneminin bulunduğunu, hammadde sıkıntısı yaşayan sektörün kesilen kurbanların derilerini işleyerek ayakkabı ve konfeksiyon sektörü için girdi ürettiğini aktaran Karahallı, Türkiye'de kurban derilerinin yaklaşık yüzde 80'inin Uşak'ta işlendiğine işaret etti.

Bu yıl kesilen kurban derilerinin ekonomiye ortalama 5 milyar liralık bir kaynak oluşturmasının beklendiğini, bunun yarısının Uşak'ta işleneceğini aktaran Karahallı, şöyle konuştu:

"Geçen sene kurbanlık kesimiyle 2 milyon 750 bin küçükbaş ve 950 bin büyükbaş deri çıkarılmış. Küçükbaş kurban derilerinin yüzde 80'i bölgemize gelmekte. İşletmelerimiz heyecanla bayramı bekliyorlar. Sadece kurban derisini alıp bir sene boyunca bunu işleyen firmalarımız mevcut."

Kurban Bayramı'nda 5 milyona yakın kurban kesileceğini düşündüklerini ancak bu derilerin önemli bölümünün değerlendirilemediğini dile getiren Karahallı, özellikle yetkili kurumlarca belirlenen kesim yerleri dışında yapılan kesimlerin önemli kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Kurban derilerinin iyi muhafaza edilmesi gerektiğine dikkati çeken Karahallı, "Derilerin ekonomiye katkısını artırabilmek için kesimden hemen sonra tuzlanmalı ve serin bir yerde saklanmalı. Kurban derilerinin yarıya yakını ne yazık ki kesik ve delikler sebebiyle zayi olmakta. Bu ekonominin çok ciddi bir kaybı. Derinin tek ihtiyacı olan birkaç kilo tuz ve serin bir yerde muhafaza etmek." diye konuştu.

Büyükbaşta iddiasını artıracak

Karahallı, kentin küçükbaştaki başarısını büyükbaşla sürdürmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Büyükbaş Deri İşleme Tesisini hizmete aldıklarını belirtti.

Bu tesisle sanayicilerin ek makine ve ekipman yatırımı yapmadan büyükbaş derisi de işleyebileceğini aktaran Karahallı, "Aylık 600 ton deri işleme kapasitesine sahip tesiste üretime başladık. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra yoğun bir talep beklemekteyiz. Zaman içinde büyükbaş derinin de bölgemize ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak - Son Dakika

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