Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş arayan vatandaşların buluştuğu 4'üncü Üsküdar Boğaziçi İstihdam Zirvesi başladı.
4'üncü Boğaziçi İstihdam Zirvesi 100'e yakın kurumsal firmanın katılımı ile Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. 28-29 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Boğaziçi İstihdam Zirvesi Üsküdar Belediyesi adına Üsküdar İstihdam Merkez ve İSKUR işbirliği ile planlanıp yürütülüyor. Türkiye'nin önde gelen 100'e yakın markalarından oluşan katılımcı firmalar zirvede açıklamış oldukları pozisyona uygun adaylar ile iş görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Üsküdar Boğaziçi İstihdam Zirvesini binlerce iş arayan katılımcının ziyaret etmesi beklenirken zirvenin ilk gününde etkinliğe ilgi yoğun oldu. Açılışa, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.
"İş arayanlar ile iş verenleri bir araya getiren bir fuar"
Çalıştığı firma adına fuara katılan Gülsüm Altunyaymak, "Biz fuara ikinci kez katılıyoruz. Sabah saatleri olduğu için biraz daha katılım az ama öğleden sonra daha da artıyor. İş arayanlar ile iş verenleri bir araya getiren bir fuar" dedi. Fuara katılan Arda Köseoğlu, "Ben mühendislik öğrencisiyim bana uygun bir staj imkanı olursa diye bakmak için geldim. İlerleyen süreçlerde işe alım fırsatı oluşması için bilgilenmek amaçlı geldim" şeklinde konuştu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Her program her organizasyon önemli. Ama bu organizasyon hepsinden daha önemli. Çünkü işsizlik konusu ülkemizin önemli bir problemidir. İşsizlik gençlerimiz için çok önemli ve acil çözülmesi gereken bir problemdir. Bu önemli probleme özellikle gençlerimizin işe girip rızıklarını kazanma hem de vatana millete faydalı genç olarak toplumdaki yerini alma hedefine, idealine yönelik çalışmalarında gençlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak 2014'te belediyemizde ilk defa birim kurduk. Adı da ÜSİM. Üsküdar İstihdam Merkezi adıyla şube açtık. Hedefimiz 5 yılda 5 bin gencimize iş bulmak idi. 2014 - 2019 arası hedefimizin yaklaşık iki katına çıktık, 10 bin gencimize iş bulduk. 2024'e geldiğimiz 10 yılda da hamdolsun 19 bin 600 küsur gencimize iş bulmanın huzurunu yaşıyoruz. ÜSİM'e 100 bin müracaat olmuş. Bu 100 bin müracaata 150 bin iş teklifinde bulunmuşuz. Burada biz 2 bin gencimizi işe başlatırsak kendimizi mutlu sayacağız. Tabii ki 2 bin rakamı iddialı bir rakam ana neden olmasın? Burada Türkiye'nin önde gelen kamu kurumları var, özel teşebbüsler var, bir sürü stant var" dedi. - İSTANBUL
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