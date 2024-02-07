Üsküdar Üniversitesi, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Akademik Değerlendirme Sempozyumu düzenledi

Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi, Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde "Kahramanmaraş Depremi Sonrası Akademik Değerlendirme Sempozyumu" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sempozyumun açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan yaptı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur "Depremde Güvenlik Kültürü" ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. İsmail Barış "Deprem ve Sivil Toplum" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, gelişmiş toplumların sorunları önceden görüp, ortaya çıkmadan çözdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarının hala sarılamadığını belirten Güngör, "Durumumuzun ne olduğunu, sorunun ne olduğunu ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin akademik anlamda, bilimsel anlamda ne olacağı ne gibi katkılar yapacağımızı konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin de deprem ülkesi kavramına dikkati çekerek, depremle yaşamayı öğrenmenin gerekli olduğunu vurguladı.

"Depremde ilk 72 saatin çok önemli"

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ise deprem konusunda sadece devlet görevlilerini suçlanmaması gerektiğini, her apartmanın depremle ilgili organize olabilmesi gerektiğini ifade etti.

Depremde ilk 72 saatin çok önemli olduğunun söylendiğini belirten Sur, "Sağlıkta ilk 6 saat 'Altın saat' olarak ilan edilir. 6 saat içinde göçük altından kurtaramadığınız insanlar ya böbreği hasta olarak yaşayacak ya kolu sakat kalacak." değerlendirmesinde bulundu.