Üsküdar Üniversitesi'nden "hamilelikte diş bakımı ve tedavisine" ilişkin değerlendirme - Son Dakika
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Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi'nden "hamilelikte diş bakımı ve tedavisine" ilişkin değerlendirme

Üsküdar Üniversitesi\'nden "hamilelikte diş bakımı ve tedavisine" ilişkin değerlendirme

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, hamilelik öncesinde ağız bakımı ve diş muayenelerinin yapılması gerektiğini, hamilelik döneminde de dişte sıkıntılar oluştuysa sonraya bırakılmadan tedavi edilebileceğini bildirdi.

13.03.2024 14:00  Güncelleme: 14:16
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Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, hamilelik öncesinde ağız bakımı ve diş muayenelerinin yapılması gerektiğini, hamilelik döneminde de dişte sıkıntılar oluştuysa sonraya bırakılmadan tedavi edilebileceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, hamilelik döneminde diş bakımına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Güler, hamilelikte ağız bakımının önem kazandığını belirterek, "Hamilelik harici dönemde bir gün diş fırçalamamak bir sıkıntı yaratmazken hamilelik döneminde hormonların da etkisiyle ağız bakımı aksaklığı ağız içinde biraz daha problem yaratabilir. Birtakım diş eti problemleri ya da çürüğe yatkınlık olabilir. Çürüğe yatkınlık, özellikle çok kusması olan kadınlarda daha fazla olabiliyor. Bağışıklık sisteminin etkilenmesiyle de diş eti problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle rutin diş fırçalamasını aksatmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güler hamilelikte diş bakımının yapılmayacağı bir dönem olmadığının altını çizerek, diş bakımının hiç aksatılmadan hatta gerekirse biraz daha artırılarak yapılması gerektiğini aktardı.

Sadece diş fırçalamak değil, diş ipi kullanımının da ağız bakımına dahil edilmesini öneren Güler, şu bilgileri verdi:

"Hamilelik öncesinde ağız bakımı ve diş muayenelerini yapılmalıdır. Eğer bu yapılmadıysa ve hamilelik döneminde de dişte sıkıntılar varsa sonraya bırakılmadan hamilelik döneminde de tedavi yapılabilir. Mümkünse diş tedavilerinin yapılmasında ikinci trimester daha güvenli görülüyor. Özellikle dişlerde bir çürüğe bağlı apse varsa gerekli tedavi yapılır."

"Hamilelik döneminde karbonatlı ürünleri tavsiye ediyoruz"

Hamilelikte gargara kullanımını rutinde tavsiye etmediklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, şunları kaydetti:

"Hamilelik döneminde mide bulantısı ve kusma sık görülen bir şey olduğu için bunu telafi edecek özellikle karbonatlı ürünleri tavsiye ediyoruz. Kusma sonrası karbonatlı suyla ağzı çalkalamak ağızdaki asidik ortamı biraz daha baziğe çevirebilir ve böylece çürüklere karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Hamilelikte mikroorganizma dengesi ve bağışıklık sistemi biraz değişebileceği için buradaki bakterilerin çok rahat kullanabildiği yapışkan, karbonhidrattan zengin gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sakız kullanımı faydalı olabilir. Protein ağırlıklı ve pişmemiş gıdaların tüketilmesini tavsiye ediyoruz."

"Diş tedavisinin bebeğe bir zararı olmaz"

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, ağız ve diş bakım tedavilerinin, hem hamile bireyin yaşam kalitesini artırması hem de ağızdaki iltihabi durumu tedavi etmesi açısından hamilelik döneminde de yapılmasının tavsiye edildiğini vurguladı.

Bu durumun bebeğe bir zararı olmadığına işaret eden Güler, "Aksine yapılan araştırmalar bebeğe olan faydasının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü ağız içindeki enfeksiyonlar tüm vücudu etkileyebileceği gibi kan dolaşımı ile bebeğe de geçebiliyor. Dolayısıyla annenin ağzındaki birtakım bakteriyel durumlar bebeğin embriyo sıvısında da ortaya çıkabiliyor. Diş tedavileri gerekliyse yapılması gerektiği tavsiye edilir." bilgilerini paylaştı.

Kaynak: AA

Üsküdar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üsküdar Üniversitesi'nden 'hamilelikte diş bakımı ve tedavisine' ilişkin değerlendirme - Son Dakika

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