Usta Ayakkabıcı Zor Günler Geçiriyor

Ekonomi

Ayakkabı tamir ettiren çok ama almaya gelen yok

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Erdoğan Kaya, 35 yıldır ayakkabıcılık mesleğini sürdürüyor. Küçük yaşta çıraklık eğitimi ile İstanbul'da başladığı mesleğini memleketinde devam ettiren Kaya, yılların tecrübesiyle ayakkabıları onarıyor.

Ayakkabı ustası Erdoğan Kaya 1985'te İstanbul'a gidip 5 yıl kalarak mesleğin ayrıntılarını ve inceliklerini öğrendiğini belirtti. İmalattan tamirata kapsamlı bir eğitim aldığını ifade eden Kaya, memleketine dönerek ayakkabı tamiri üzerine dükkan açtığını söyledi. "53 yaşındayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Sipariş üzerine imalat da yapıyorum. Ayakkabıda ise tamirat çeşidine göre fiyat da değişiyor. Taban değişiyor, dikiş yapılıyor. Fazla bir ücreti olmamasına rağmen vatandaşa yüksek geliyor. Yine de talep var. Öğrencilere çanta, valiz tamiri yapıyorum. Mont boyaması yapıyoruz" dedi.

"Çırak bulamıyoruz"

"Şuanda çırak bulamıyoruz, pek gönüllü bakmıyorlar. Okul okudukları için yaz döneminde de gelmiyorlar. Liseden çıkan eleman da zaten çıraklık yapamaz. Eleman yok. Tek başıma çalışıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Meslek okulları çırak yetiştirirse en azından bu meslek dalı da ölmez" cümlelerine yer verdi.

"Tamir edilen ayakkabıyı müşteriler almaya gelmiyor"

"Müşteri ayakkabıyı getiriyor yapıyoruz, yaptığımız ayakkabıyı tekrar almaya gelmiyorlar. ya bütçeleri kısıtlı ya da unutuyorlar. Tamir edilmiş pek çok ayakkabı var ama gelip alan yok. Tamiri yapımı bitmiş ayakkabılar müşterilerin gelip almasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Müşteri olduğunu belirten Murat Öcal, "Ayakkabı yaptırmaya geldim, Erdoğan Abim bu işin hakkını veriyor 40 yıllık esnaf. Ayakkabılardan gayet memnun kalıyoruz. İçinin keçesi olsun, tabanı olsun gayet kaliteli yapıyor o yüzden burayı tercih ediyoruz. Kaliteli ayakkabı kaliteli insan" dedi.