UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, "TOGG'un piyasaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz"

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), çevre duyarlılığını bir kere daha göstererek Güneş Enerjisi Santrali ve Araç Şarj İstasyonlarını hayata geçirdi. Açıklamalarda bulunan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, yerli otomobilimiz TOGG'un piyasaya çıkmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Birçok yeniliğe imza atan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), 63 Kw gücündeki Güneş Enerjisi Santrali ve 2 aracın şarj edilebileceği araç istasyonu projesini hayata geçirdi. Hayata geçirilen proje sonrasında, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda tüccar ve sanayici esnafı bilinçlendirerek öncülük etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Temiz enerji üretimini desteklendiği proje ile ayrıca üyelere de daha fazla hizmet edebilmek adına oda bütçesine de katkı sağlandığını da sözlerine ekleyen Kandemir, "Ülkemiz her alanda değişen ve gelişen teknolojiye ayak uyduruyor. Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artmakta. Yerli otomobilimiz TOGG'un piyasaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz. İlgi şimdiden çok fazla. Bizde TOGG ve diğer markalar için hazırlığımızı tamamladık. Bu uygulamaların örnek teşkil etmesini umuyor, ilimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - UŞAK