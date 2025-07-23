Uygunsuz Ürünlere 24,2 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürün arz eden firmalara 2025'in ilk 6 ayında toplam 24,2 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, uygunsuz ürün arz eden firmaların denetimine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığı ve güvenliği için ürün denetimlerine kararlılıkla devam etmektedir. 2025 yılının ilk yarısında da gerçekleştirilen yoğun denetim faaliyetleriyle uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzı engellenmiş, tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atılmıştır. Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bakanlık tarafından yılın ilk 6 ayında yapılan denetlemelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bin 71 firmada denetim gerçekleştirilmiş, 2 bin 32 parti ürün kontrol edilmiş, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış, uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon lira idari para cezası kesilmiştir."

"Tüketici sağlığını ve iç piyasada güveni esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında; özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde, analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler analize tabi tutulmaktadır. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' anlayışıyla hareket edilmekte, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirler alınmaktadır. Denetim planları, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlanmakta; piyasaya arz edilen her ürün titizlikle izlenmektedir. Denetimlerin yanı sıra, mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri de yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla; güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı guvensizurun.ticaret.gov.tr adresine vatandaşlarımızın ilgisi büyüktür. Site, bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret almıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını ve iç piyasada güveni esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabileceği, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA