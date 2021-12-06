Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sigara fiyatlarına zam bekleniyor.
Geçtiğimiz gün, P... M... grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre grubun sigaralarına 5 TL zam geleceği söyleniyordu. Zamla birlikte en pahalı sigaranın 24.50 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu iddiaları yalanladı.
Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an P... M...sisteminde fiyat budur diğer zamlı haberlere itibar etmeyiniz. Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti gerçi olursa da şaşırmayın. Sigaraya zam gelmedi arkadaşlar paylaşılan liste doğru liste değildir. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım takipte kalın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi - Son Dakika Ekonomi