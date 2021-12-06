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Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi - Son Dakika

Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi

06.12.2021 10:34
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi

P... M... grubuna ait sigaralara 5'er TL zam geldiği iddiaları sosyal medyada karışıklık yarattı. Ancak iddialara yalanlama Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ten geldi. Paylaşılan listenin doğru olmadığını belirten Aybaş, "Sigaraya zam gelmedi. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım takipte kalın." dedi.

Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sigara fiyatlarına zam bekleniyor.

5 TL ZAM İDDİASI

Geçtiğimiz gün, P... M... grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre grubun sigaralarına 5 TL zam geleceği söyleniyordu. Zamla birlikte en pahalı sigaranın 24.50 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

AYBAŞ YALANLADI

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu iddiaları yalanladı.

"PAYLAŞILAN LİSTE DOĞRU DEĞİL"

Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an P... M...sisteminde fiyat budur diğer zamlı haberlere itibar etmeyiniz. Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti gerçi olursa da şaşırmayın. Sigaraya zam gelmedi arkadaşlar paylaşılan liste doğru liste değildir. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım takipte kalın." ifadelerini kullandı.

Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi

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Son Dakika Ekonomi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi - Son Dakika Ekonomi


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