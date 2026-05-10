Uyuşturucu Operasyonları: 659 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonları: 659 Kilogram Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonları: 659 Kilogram Ele Geçirildi
10.05.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, son bir haftada 6 operasyonda toplam 659 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 659 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar sonucu son bir haftada gerçekleştirilen 6 operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vurulduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Operasyonlarda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı'nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 25 kilogram esrar ve İpsala Gümrük Kapısı'nda 22 kilogram esrar olmak üzere toplam 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu madde imha edildi."

Açıklamada, operasyonlarla ilgili soruşturmaların Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğünün altı çizildi.

"Gelişmiş risk analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadele sürdürülüyor"

Uyuşturucu kaçakçılığının "yüzyılın küresel felaketi" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen operasyonların ise toplum sağlığının korunması, gençlerin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalara dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknik kontrol altyapısı ve sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle ülkemizin tüm kara, hava sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uyuşturucu Operasyonları: 659 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:08:31. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonları: 659 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.