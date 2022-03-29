Uzay Kampı Türkiye, ekonomi muhabirleri ve çocuklarını ağırladı - Son Dakika
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Uzay Kampı Türkiye, ekonomi muhabirleri ve çocuklarını ağırladı

29.03.2022 08:58
Uzay Kampı Türkiye, ekonomi muhabirleri ve çocuklarını ağırladı

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) iştiraki olarak faaliyet gösteren Uzay Kampı Türkiye, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri ile çocuklarını ağırladı.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) iştiraki olarak faaliyet gösteren Uzay Kampı Türkiye, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri ile çocuklarını ağırladı.

Astronotların uzay yolculuğu hazırlıklarında kullandıkları simülasyon aletlerinin çalışma sistemlerini uygulamalı olarak deneyimleyen EMD üyeleri ve çocukları, astronot kıyafetlerini ve uzay mekiklerinde kullanılan özel malzemeleri inceleme imkanı buldu.

Katılımcılar, Hurricane 360 VR simülatörü ile sanal gerçeklik macerası, dijital planetaryumla konum astronomisi, sihirli küre ile güneş sistemini tanıma ve uzay istasyonunda uçuş görevi gibi aktivitelerle keyifli ve eğitici zaman geçirdi.

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, yaptığı değerlendirmede ESBAŞ'ın kurucusu, merhum Kaya Tuncer'in vizyoner kişiliğiyle kurulan Uzay Kampı Türkiye'nin Amerika Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansına sahip olduğunu, NASA astronotlarının eğitiminde kullanılan araçlara benzer simülatörlerle eğitim veren, dünyada ABD dışındaki tek kamp olduğuna dikkat çekti.

Uzay Kampı'nın İzmir'de yer almasının kent için önemli bir değer olduğuna işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"ESBAŞ katma değerli üretim ve ihracat üssü olmanın yanında sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. 7-15 yaş çocuklarımızın uzayla ilgili merak ettiği sorulara yanıt bulacakları Uzay Kampı Türkiye de bunlardan biri. Üyelerimizin çocuklarının burayı görmesinin, gelecek vizyonlarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Programımız dahilinde tüm üyelerimizin 7-15 yaş grubu çocukları Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret edecek."

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Türkiye, İzmir, Uzay, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzay Kampı Türkiye, ekonomi muhabirleri ve çocuklarını ağırladı - Son Dakika


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