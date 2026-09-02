Uzay teknolojisi girişimleri için Beyond Orbit eşleştirme programına başvurular başladı - Son Dakika
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Uzay teknolojisi girişimleri için Beyond Orbit eşleştirme programına başvurular başladı

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Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren startuplara yönelik Beyond Orbit eşleştirme programı için başvurular açıldı. 2026'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) gerçekleştirilecek program, girişimleri yatırımcılar ve sanayi kuruluşlarıyla buluşturacak. Programa kabul edilen girişimler, kongreye ücretsiz katılım ve Future Space alanında yer alma fırsatı elde edecek.

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren yenilikçi startupları, yatırımcılar, sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası paydaşlarla Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) bir araya getirip küresel iş bağlantıları kurulmasını sağlayacak eşleştirme programı "Beyond Orbit" için çağrı açıldı.

AA muhabirinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) edindiği bilgiye göre, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı ve prestijli uzay etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

IAC 2026 kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK yürütücülüğü ve TUA işbirliğiyle oluşturulan Future Space alanında organize edilecek Beyond Orbit programı için startup başvuruları başladı.

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimleri sektörün önemli paydaşlarıyla buluşturması beklenen Beyond Orbit ile girişimlerin yeni işbirlikleri geliştirmesi, yatırım ve ticarileşme imkanlarına erişmesi ve küresel iş bağlantıları kurması amaçlanıyor.

Beyond Orbit programıyla, uzay teknolojisi girişimlerinin yatırımcılarla buluşmalarına, uluslararası bağlantılar kurmalarına ve çözümlerini küresel paydaşlara tanıtmalarına yönelik bir platform oluşturulacak.

Program kapsamında seçilecek girişimler, geliştirdikleri teknoloji ve çözümleri ulusal ve uluslararası yatırımcılara, sanayi temsilcilerine ve kamu kurumlarına doğrudan anlatma fırsatı bulacak.

Girişimlere Future Space alanında yer ayrılacak

Değerlendirme sonucunda programa kabul edilen girişimlere, kongre kapsamında uzay girişimlerini ve teknoloji ekosistemini bir araya getirecek Future Space alanında yer tahsis edilecek.

Girişimlerin IAC 2026'ya ücretsiz katılımı sağlanacak, program katılımcıları, çözümlerini kongrede yer alacak yatırımcılara, sanayi kuruluşlarına ve kamu kurumlarına sunabilecek.

Seçilen girişimler, etkinlik öncesinde planlanacak kurumsal eşleştirme görüşmelerine de katılacak. İşletmeler arası işbirliğine yönelik B2B görüşmeleriyle girişimlerin potansiyel yatırımcı, müşteri ve iş ortaklarıyla bir araya gelmeleri sağlanacak.

Program kapsamında girişimler, etkinlik öncesinde ve sonrasında kendilerine uygun ulusal ve uluslararası hızlandırma, mentorluk ve yatırım programlarıyla da bağlantı kurabilecek.

Böylece uzay girişimlerinin yalnızca kongre süresince tanıtılması değil, etkinliğin ardından yatırım ve ticarileşme süreçlerine katkı sağlayabilecek programlara erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Girişimler, IAC 2026'nın uluslararası uzay ve girişimcilik ekosistemi içinde görünürlük kazanma imkanına da sahip olacak.

Başvuru kriterleri

Beyond Orbit programına, uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve asgari uygulanabilir ürün (MVP) ya da büyüme aşamasında bulunan girişimler başvurabilecek.

Başvurusu kabul edilen girişimlerin, kongre boyunca Future Space alanında en az bir temsilci bulundurması gerekecek.

Programa katılmak isteyen girişimlerin başvurularını 11 Eylül'e kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzay teknolojisi girişimleri için Beyond Orbit eşleştirme programına başvurular başladı - Son Dakika

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