Uzmanından "obezite cerrahisinde psikiyatri değerlendirmesi önemli" değerlendirmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Güzin Sevinçer, obezite cerrahisinde psikiyatrik bulguların önemine işaret ederek, "Hastaların işlem öncesi ve sonrası, yeme bozuklukları, psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar açısından rutin olarak değerlendirilmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, obezite cerrahisi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlık kazanıyor. Obezite cerrahisinde psikiyatrik ve psikososyal değerlendirmenin önemi de her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda pek çok kilo verme cerrahisi merkezi, psikiyatrik ve psikososyal değerlendirmeyi de içeren multidisipliner hasta değerlendirme yaklaşımını uyguluyor. Bu konuda henüz dünyada kabul görmüş bir uzlaşı kılavuzu mevcut olmasa da bu çerçevede, farklı uzman uzlaşı metinleri mevcut olup sağlık otoriteleri tarafından dikkate alınıyor.

"Psikiyatrik değerlendirmenin önemi hak ettiği ilgiyi görmüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Güzin Sevinçer, obezite cerrahisinde psikiyatrik değerlendirmenin öneminin obezite cerrahları, hastalar, hatta ruh sağlığı çalışanları tarafından henüz hak ettiği ilgiyi görmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikiyatrik değerlendirmenin gerekli olup olmadığı, değerlendirme yöntemlerinin nasıl olması gerektiği, değerlendirmeyi yapacak kişilerin nitelikleri ve yetkinlikleri, yapılan değerlendirmenin kalitesi ve yeterliliği tartışılmaya ihtiyaç duyulan konuların başında geliyor. Obezite cerrahisi hastalarının cerrahi işlem öncesi ve sonrasında, yeme bozuklukları ve diğer psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar açısından rutin olarak değerlendirilmeleri ve gerekli olguların daha dikkatli tedavi ve takip sürecine alınması için psikiyatri değerlendirmesine sunulması gerekmektedir."

Sevinçer, hastaların psikiyatrik ve psikososyal yönden dikkatle ele alınmasının, bireysel olarak yaşam kalitesini artırdığı gibi ameliyat sonrası kilo verme üzerine olumsuz tesirleri engellemesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konuların ilgili platformlarda tartışılması ve ortak bir yaklaşım sergilenebilmesi için uzman kılavuzlarının geliştirilmesi gerektiği aşikar." ifadesini kullandı.