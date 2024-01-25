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Uzmanlar, TCMB'nin faiz artırım sürecinin tamamlandığını ancak sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti - Son Dakika
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Uzmanlar, TCMB'nin faiz artırım sürecinin tamamlandığını ancak sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım sürecinin tamamlandığını ancak Bankanın mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirtti. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Bankadan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, 'Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir.' ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, TCMB\'nin faiz artırım sürecinin tamamlandığını ancak sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti
25.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:26
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Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım sürecinin tamamlandığını ancak Bankanın mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

Bankadan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir." ifadesi kullanıldı.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şu aşamada politika faizinin ekime kadar yüzde 45 düzeyinde korunacağı beklentimizi korurken, 5 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyonu ve 8 Şubat'ta yayınlanacak Enflasyon Raporu sonrası tahminlerimizi yeniden gözden geçireceğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak enflasyonda yukarı yönlü risklerin oluşması durumunda ilave sıkılaşma yapılabileceği mesajıyla faiz artırımlarına kapının açık bırakıldığına işaret eden Bürümcekçi, enflasyonun büyük olasılıkla ocak ayında geçen yılın aynı ayındaki yüksek gerçekleşmeye yakın şekillenecek olmasının, TCMB'nin dezenflasyon sürecini yönetmesi açısından şartların çok zorlu olacağını düşündürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun enflasyon beklentilerinin yönünü tekrar yukarı döndürme potansiyeli de taşıdığını ifade eden Bürümcekçi, "Dolayısıyla ilk çeyrek enflasyon ve enflasyon beklentileri gelişmelerine bağlı olarak piyasalarda faiz indirim beklentisinin iyice ötelenmesi ya da sınırlı faiz artırımı fiyatlaması görülmesi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Banka, politika metninde 'Kurul, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir' mesajını da tekrarlayarak bankacılık sisteminde oluşan likidite fazlasını çekme amaçlı hamlelerin süreceği sinyalini vermiştir." ifadesini kullanan Bürümcekçi, TCMB'nin politika metninde faiz artırım sürecinin tamamlandığı ve mevcut sıkılık düzeyinin enflasyon ana eğiliminin ve enflasyon beklentilerinin yıl sonu tahminleriyle uyumlu hale gelene kadar korunacağı sinyali verdiğini bildirdi.

Merkez Bankası temkinli mesaj verdi

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin bu toplantıda yaptığı faiz artışının son artış olabileceğini belirtti.

Bundan sonra odak noktasının Bankanın politika faizini yüzde 45 seviyesinde ne kadar koruyacağı olacağını ifade eden Drimal, TCMB'nin devamlılık arz eden bir dezenflasyon süreci ve daha düşük enflasyon beklentileri sağlamak için yılın geri kalanında da politika faizini bu seviyede tutabileceği öngörüsünde bulundu.

Drimal, TCMB'nin, politika metninde beklentiler doğrultusunda temkinli bir mesaj verdiğini vurguladı.

Bankanın, para politikasının enflasyonun yavaşlaması ve enflasyon beklentilerinin düşmesi için gerekli olduğu sürece güvenilir bir şekilde sıkı kalacağına dair mesajının çok önemli olduğunu söyleyen Drimal, bunun asgari ücretteki artış ve ocak ayında liranın hafif değer kaybetmesi nedeniyle 2024 yılının başlarında zor olabileceğini kaydetti.

Drimal, TCMB'nin yüksek faiz oranlarından faydalanacak büyük miktarda yabancı para akışı ve turizm sezonunun başlamasıyla bahar aylarında liranın zayıflamasının yavaşlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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