Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Denetimi

Sarıgöl ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı üzüm hasadı öncesi bağlarda pestisit denetimlerini aralıksız olarak devam ediyor.

2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi kapsamında bağlardan asma yaprağı numune alımlarının devam ettiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Ekip arkadaşlarımız tarafından üzüm hasadı öncesi üzüm bağlarından taze bağ yaprağı alınarak pestisit kalıntısı olup olmadığı incelenmektedir. Çalışmalarımız hasat öncesine kadar devam edecektir." dedi. - MANİSA