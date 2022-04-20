Üzüm üreticilerine büyük destek - Son Dakika
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Üzüm üreticilerine büyük destek

20.04.2022 10:12
Üzüm üreticilerine büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bağ alanlarında salkım güvesine karşı, biyolojik ve biyoteknik mücadele projesi ççerçevesinde, Buldan ilçesindeki üzüm üreticilerine tuzak desteği verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bağ alanlarında salkım güvesine karşı, biyolojik ve biyoteknik mücadele projesi ççerçevesinde, Buldan ilçesindeki üzüm üreticilerine tuzak desteği verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Buldan'ın Doğanköy Mahallesi'nde iyolojik ve biyoteknik mücadele projesi gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının katkılarıyla 2021 yılında 300 dekar alanda başlayan, 2022 yılında 870 dekara ulaşan, bağ alanlarında salkım güvesine karşı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele çerçevesinde İSONET-L projesi Buldan Doğan mahallesinde gerçekleştirildi.

Buldan Doğanköy mahallesinde, birçok yetkili, teknik personel ve üzüm üreticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen projeyle ilaç, işçilik ve yakıt tasarrufu sağlanarak verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. - DENİZLİ

Üzüm üreticilerine büyük destek
Üzüm üreticilerine büyük destek
Üzüm üreticilerine büyük destek

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzüm üreticilerine büyük destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzüm üreticilerine büyük destek - Son Dakika
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