Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı

25.02.2022 17:41
Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Doğu Anadolu Gümrük Bölge Müdürü Akif Ertekin, Üzümlü Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Üzümlü Gümrük Müdürü Mesut İnanç'tan sınır kapısındaki çalışmalar ve yapılması gereken işler hakkında bilgi alan Kaymakam Kurt ve beraberindekiler, daha sonra Irak Seri Zeri Gümrük Kapısı yetkilileriyle görüştü.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, mevcut kapının genişletilmesi ve büyütülmesi için çalışma başlatıldığını belirterek, "İki ülke arasında ve bölge insanının nazarında önemli bir kapı olan Üzümlü Gümrük Kapısında yapılacak çalışmalarla daha çok yolcunun kullandığı ve ticari faaliyetlerin yapılabildiği bir kapı haline getirilecek. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı
Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı

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Doğu Anadolu, Hasan Kurt, Hakkari, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzümlü Sınır Kapısının büyütülmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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