Uzun Çarşı'da Son Bayram Alışverişi - Son Dakika
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Ekonomi

Uzun Çarşı'da Son Bayram Alışverişi

05.06.2025 10:13
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Hatay'da afetzedeler, deprem sonrası son Kurban Bayramı alışverişini Uzun Çarşı'da yaptı.

Afetzedeler yeniden inşa edilecek Uzun Çarşı'da son bayram alışverişini yaptılar

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, Kurban Bayramı alışverişi için Uzun Çarşı'ya akın ettiler. Kurban Bayramı'nın ardından ihya ve inşa süreci başlayacak Uzun Çarşı'da afetzede vatandaşlar son bayram alışverişini yaptılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ve ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken, bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alışveriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı alışverişi için de tarihi Uzun Çarşı'yı tercih ettiler. Bayramın ardından ihya ve inşa süreci başlayacak olan Uzun Çarşı'da afetzede vatandaşlar son bayram alışverişini yaptılar. Uzun Çarşı esnafı, eski günleri özlerken yeni günleri de umutla beklediklerini söylediler.

"Uzun Çarşı inşaatı sonrasında daha güzel, yeni ve düzenli bir hale gelecek"

Uzun Çarşı ihya ve inşa sürecine gireceği için umutlu olduğunu ifade eden esnaf Murat Ergüç, "Bugün için birazcık eski günlerimize göre zayıf gidiyor. Kurban Bayramı dolasıyla da kalabalık az olabilir. Deprem bölgesindeyiz, bayram sonrasında bu bölgelerde yeniden yapım, inşaat aşamalarına girecekler. Devletimizden tek ricamız, eski düzenimizi tutturup bir şekilde çarşımızı en kısa sürede bitirmesini temenni ediyoruz. İnşallah eski günlerine ve görseline kavuşmasını. Duygu, düşünce olarak eski durumu olmayacak, inşaat sonrasında daha güzel, yeni ve düzenli bir hale gelecek. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz elinden gelen var gücüyle çalışıyor. Uzun Çarşı'nın geleceği daha güzel olacağı için üzgün değilim. Çarşının kalabalık durumu normal derecede iyi durumda. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen yine de çok şükür ediyoruz" dedi.

"Uzun Çarşı'da son bayram olacak ve burnumun ucu sızlıyor"

Uzun Çarşı'da son bayram alışverişi olduğu için üzgün olduğunu söyleyen esnaf Mustafa Gürler ise, "Kalabalık depremden sonraki yıllara göre çok daha iyi olur. Bayram akışı var, kalabalık fena değil. Bayram telaşı var. Olacak o kadar. Yarın arefe günü olduğundan daha kalabalık olacak. Eskiden burada gece 2'lere kadar kapatmıyorduk ve evlerimiz yakındı. Uzun Çarşı'da son bayram olacak ama niyetimiz daha güzel yerler olacak. Burnumun ucu sızlıyor. Çünkü bu çarşıda ben 72 yıldır esnaflık yapıyorum. İnşallah eski haline döner ve Antakyalıların memleketine dönmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uzun Çarşı'da Son Bayram Alışverişi - Son Dakika

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