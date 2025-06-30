V Mall Ağrı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

V Mall Ağrı'nın Temeli Atıldı

V Mall Ağrı\'nın Temeli Atıldı
30.06.2025 11:03
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Doğu Anadolu'nun en büyük yaşam projesi V Mall Ağrı, temeli atılarak bölgeye değer katacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük karma yaşam projesi olma özelliği taşıyan V Mall Ağrı'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi'nin destekleriyle İsra Holding tarafından hayata geçirilen projede, AVM, otel, rezidans, konut ve ofis alanları yer alacak. "Bir Kuşak, Bir Yol Projesi" güzergahında bulunan V Mall Ağrı'nın tamamlandığında yıllık 6.2 milyar TL ekonomik katkı sağlaması ve yaklaşık 1.800 kişiye istihdam oluşturması bekleniyor.

Temel atma törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Proje, hem bölge halkından hem de iş dünyasından büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, V Mall Ağrı'nın kente sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sunacağını belirterek, "Şehrimize büyük bir değer katmasını beklediğimiz bu proje, yaşam alanları ve alışveriş merkeziyle halkımızın yeni buluşma noktası olacak. Dünya markalarının yer alacağı bu merkez, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sunacak" dedi.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ise V Mall Ağrı'nın yalnızca şehir için değil, tüm bölge için yeni bir vizyon oluşturacağını ifade etti. Tavlı, "Ağrı Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle yatırımını gerçekleştirdiğimiz bu eşsiz proje, karma yaşam konseptiyle yalnızca Ağrı'nın değil, komşu şehirler ve Azerbaycan, İran, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verecek. Projemiz, ekonomik hareketlilik açısından hem Ağrı'ya hem de ülkemize büyük katkılar sunacak" diye konuştu.

V Mall Ağrı'nın, turizm açısından da bölgeye destek sağlayacağı ifade edildi. İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi gibi destinasyonlara yakın konumda yer alacak proje, TOBB'un bölgede açacağı yeni gümrük kapısıyla birlikte ticaretin merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin akademik kadrosu ve öğrenci potansiyelinin de projeye önemli katkılar sunması bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi V Mall Ağrı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika

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