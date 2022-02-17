Vakfından iş bulduran eğitim

Düzceli kadınlar daha kolay iş arayacak. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde çalışmalarını yürüten SODAM projelerine katılan bayanların iş gücüne katılımını kolaylaştırmak için iş arama becerileri eğitimi verildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadınların istihdama kazandırılması için başlattığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projesi kapsamında kadınlar mesleki eğitim veriliyor. Proje ile kadınlara, dikiş makineci, kuaförlük gibi mesleklere eğitimler veriliyor. Meslek edindirme kurslarında projeye devam eden kadınlara da yine müdürlük tarafından iş arama becerileri eğitimi verildi.

Verilen eğitimlerde iş arama teknikleri, cv oluşturma eğitimi ile iş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar konusunda kadınlar bilgilendirildi. - DÜZCE