Vakıf Katılım Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Vakıf Katılım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı bankanın genel müdürlük yerleşkesinde gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, finansal tablolar, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı.

Genel kurulda, 2025 yönetim kurulu faaliyet raporunun yanı sıra 2025'e ait finansal tablolar, 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu da ele alınarak onaylandı.

Toplantıda ayrıca, yönetim kurulu ibra edilerek, yönetim kurulu üyelerinin göreve devam etmesi kararı alındı.