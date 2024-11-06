Vakıfbank, 100 Milyar Dolar Aktif Büyüklüğünü Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Vakıfbank, 100 Milyar Dolar Aktif Büyüklüğünü Aştı

Vakıfbank, 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, aktif büyüklüğünü 100 milyar dolara çıkardı.

06.11.2024 20:16
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Vakıfbank, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre aktif büyüklüğünü 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank aynı dönemde 34 milyar 623 milyon lira brüt kar elde ederken, 7 milyar 409 milyon lira vergi karşılığı ayırarak net karını 27 milyar 214 milyon lira olarak açıkladı.

Bankanın 30 Eylül finansal göstergelerine göre toplam aktifleri 3,569 milyar lira, toplam nakdi ve gayri nakdi kredileri 2,456 milyar lira, nakdi kredileri 1,855 milyar lira, gayri nakdi kredileri 600,669 milyon lira, toplam mevduat 2,305 milyar lira özkaynakları 201,166 milyon lira alınan kredileri 290,073 milyon lira ve ihraç edilen menkul kıymetleri 183,041 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin aktif büyüklük açısından ikinci büyük bankası olduklarını belirterek, "Sürdürülebilir finansal hizmetlerimizi yenilikçi teknolojik altyapımızla güçlendirerek ülkemiz ekonomisine kesintisiz destek sunuyoruz. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla sağladığımız finansman desteği, yıllık yüzde 38 artışla 2,5 trilyon liraya ulaştı. Aktif toplamımız dolar bazında yıllık yüzde 17 büyüme göstererek ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı." açıklamasında bulundu.

Vakıfbank'ın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artışla 2,3 trilyon lirayı aştığını vurgulayan Üstünsalih, "TL varlıklara olan güveni yansıtan TL mevduatlarımız yıllık yüzde 49 artışla 1,6 trilyon lira seviyesine ulaştı. Tabana yaygın mevduat politikamız doğrultusunda tasarruf mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 47 seviyesine yükseldi." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından sağlanan fonlamaların Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörü açısından önemine de vurgu yapan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Etkin sermaye yönetimi anlayışımız doğrultusunda, yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı ve 700 milyon dolar tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracımızın ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha ekledik. 500 milyon dolar tutarındaki ihraçla bu alandaki lider konumumuzu perçinledik. Böylece, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğümüzün toplam tutarı 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu işlemlerle birlikte yılbaşından bu yana yurt dışından sağlanan kaynak tutarı 8,6 milyar dolara ulaştı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vakıfbank, 100 Milyar Dolar Aktif Büyüklüğünü Aştı - Son Dakika

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