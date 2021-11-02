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Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1" konferansında konuştu - Son Dakika

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1" konferansında konuştu

02.11.2021 18:45

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bugün Vakıfbank Türkiye'nin ikinci büyük bankası. Göreve geldiğimde Vakıfbank, Türkiye'nin 6'ncı büyük bankasıydı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bugün Vakıfbank Türkiye'nin ikinci büyük bankası. Göreve geldiğimde Vakıfbank, Türkiye'nin 6'ncı büyük bankasıydı. Şu an ikinci büyük bankası haline getirdik." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından KTÜ Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1" konferansında konuşan Üstünsalih, kendisinin de KTÜ Fizik Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 1990 yılında Vakıfbank'ta programcı olarak işe başladığını aktaran Üstünsalih, daha sonra daire başkanı, şube müdürlüğü ve genel müdürlük görevlerinde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de ilk tahsilat sistemini yazdığını ve imza tabanlı olan kredi kartlarının şifreli şekle geçişlerine katkıda bulunduğunu anlatan Üstünsalih, "Bütün bunları yaparken bir KTÜ'lü olarak yaptım. Hiçbir başarı tesadüf değildir. İlk olarak kendi özgüveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Türkiye'de üniversiteler sadece size bir etiket veriyor, diploma etiket. Bundan sonrasını ne yaparsanız kendiniz yaparsınız." ifadelerini kullandı.

"Gençlerde özgüven eksikliği olduğunu görüyorum." diyen Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Asla kendinize güveninizi kaybetmeyin. Bir işi yaparken en iyisini yapın. Bugün Vakıfbank Türkiye'nin ikinci büyük bankası. Göreve geldiğimde Vakıfbank, Türkiye'nin 6'ncı büyük bankasıydı. Şu an ikinci büyük bankası haline getirdik. Buralara gelmek o kadar kolay değil. Yaptığınız işin en iyisini yaparsanız o işte mutlaka başarılı olacaksınız ama sabredeceksiniz. Sabretmeyi gençlerimiz bilmiyor. 'Ne olacaksın?' diye sorunca 'Müdür olacağım.' diyorlar."

Vakıfbank'ı yönetmenin kolay olmadığının altını çizen Üstünsalih, "Şu anda yönettiğimiz para 800 milyar. Türkiye'nin şu anki en büyük finans şirketlerinden biriyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin cari açığının bulunduğunu kaydeden Üstünsalih, "Çok fazla ithal ediyoruz, az ihracat yapıyoruz. Bunun Türkiye'de bugün kapanmasının tek yolu imalat ve ihracat. İmalat ve ihracatı yapmanız aynı zamanda istihdamı beraberinde getirecek. İstihdam, imalat, ihracat." ifadelerini kullandı.

Konferansta gençlere tavsiyelerde bulunan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da ticaret hayatına, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde okurken tezgahtarlık yaparak, daha sonra ise babasının ürettiği kilimleri satarak başladığını söyledi.

Gençlere çok çalışmalarını ve üretmelerini tavsiye eden Erdemoğlu, başarının yolunun çok çalışmaktan geçtiğini dile getirdi.

Başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, gençlere yaptıkları işi en iyi şekilde yapmalarını tavsiye etti.

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1 konferansında konuştu
Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1 konferansında konuştu
Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1 konferansında konuştu
Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1 konferansında konuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıflar Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, KTÜ'nün Başarı Hikayeleri-1' konferansında konuştu - Son Dakika Ekonomi


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