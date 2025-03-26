Vali Aygöl'den Ayçiçeği Ekimine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vali Aygöl'den Ayçiçeği Ekimine Destek

Bilecik'te 100 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi için tohum dağıtım töreni düzenlendi.

26.03.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali traktörün başına geçti yağlık ayçiçeği ekimi yaptı

Bilecik'te 100 bin dekarlık alana yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 100 bin dekarlık alana ekilecek yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Vali Aygöl, program sonrası traktörün başına geçti ilk ekimi kendisi yaptı.

Bilecik'te tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Gölpazarı ilçesinde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Programa Vali Şefik Aygöl de katılarak çiftçilere destek verdi. Törende üreticilere yağlık ayçiçeği tohumları dağıtılırken, Vali Aygöl de ayçiçeği ekimi yaparak tarıma verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

100 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek

Bilecik'in tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında 100 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek adına yapılan bu projeyle, bölge ekonomisine ve gıda sektörüne önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Bilecik, verimli toprakları ve çiftçilerin emeğiyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şefik Aygöl, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Aygöl'den Ayçiçeği Ekimine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Aygöl'den Ayçiçeği Ekimine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement