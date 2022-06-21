Vali Çelik, "Çiftçilere elimizden gelen desteği vereceğiz " - Son Dakika
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Vali Çelik, "Çiftçilere elimizden gelen desteği vereceğiz "

21.06.2022 19:22
Vali Çelik, "Çiftçilere elimizden gelen desteği vereceğiz "

Aslanapa ilçesine bağlı Göynükören köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışında zarar gören tarım arazilerini yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, çiftçilere devletin imkanları dahilinde ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Aslanapa ilçesine bağlı Göynükören köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışında zarar gören tarım arazilerini yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, çiftçilere devletin imkanları dahilinde ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Afet sonrası yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'tan bilgi alan Vali Çelik, çiftçilerle de görüşüp sorunlarını dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dolu yağışı sonrası harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başladığını söyleyen Vali Çelik, " 2 bin 500 dekarlık alanda bulunan buğdaylarda yüzde 30, yaklaşık bin dekarlık alanda bulunan arpalarda ise yüzde 60 zarar tespit edildi" dedi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, " Her zaman sizlerin yanındayız. Devletimizin tüm imkanları dahilinde elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Orhan Özçalık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Çelik, 'Çiftçilere elimizden gelen desteği vereceğiz ' - Son Dakika

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