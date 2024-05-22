Vali Hulusi Şahin, AKTOB Mayıs Ayı Buluşması\'nda turizm hedeflerini değerlendirdi

Ekonomi

Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Mayıs Ayı Buluşması'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 yılının turizm planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKTOB tarafından düzenlenen Geleneksel Mayıs Ayı Buluşması'na katılan Vali Hulusi Şahin, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz 80 milyar dolar"

Toplantıda yaptığı konuşmada, ülkemizin bacasız sanayisi olan turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ve bunda Antalya'nın çok önemli bir payı olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Ülkemizin ve Antalya'mızın nezdinde turizm gelirlerimiz hızla büyüyor, ülkemizin ekonomik menfaati için bu çok önemli. Bu sene ülke olarak hedefimiz olan 60 milyar dolar rakamına ulaşıp kısa bir süre sonra da 80 milyar dolar hedefine ulaşarak turizmde yeni bir rekor kırmak istiyoruz" dedi.

Sezona rekor rakamlarla giren Antalya'da turizm sektörü için yapılan çalışmalara ve planlanan projelere değinen Vali Şahin, "Turizm sezonuna rekor bir başlangıç yaptık. Her şey istediğimiz çizgide gidiyor. Bunun devamının gelmesi için sektör temsilcileri ile uyum içinde çalışıp detaylı planlama ve koordinasyon ile Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlayacağız. Amacımız bu rakamı artırarak devam ettirmektir" dedi.

Konuşmasının ardından Turizm sektör temsilcilerinin talep ve isteklerini dinleyerek görüş alışverişinde bulunan Vali Şahin, uluslararası organizasyonlar ve tanıtım faaliyetleri hakkında uzmanlar bilgi aldı.

Toplantıya Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İlçe Kaymakamları, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, STK ve turizm temsilcileri katıldı. - ANTALYA