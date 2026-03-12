Vali Masatlı Yayladağı Sınır Kapısını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yürütülen çalışmaları inceledi.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, sınır kapısındaki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi"nin çalışma sahasında incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Masatlı, sınır kapısının ticarete açılmasının lojistik ve turizm açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.
