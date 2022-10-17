Vali Pehlivan: "Mersin'in tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz" - Son Dakika
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Vali Pehlivan: "Mersin'in tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz"

17.10.2022 14:51
Vali Pehlivan: "Mersin'in tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz"

Mersin İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Mersin İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Vali Pehlivan'ın başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kuruluşu Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda il ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen, 'İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu' toplantısında, Mersin'de turizm potansiyelini artırmak amacıyla sahip olduğu değerlerin tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılması yönünde oluşturulan gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, " Akdeniz'in ve ülkemizin inci ve öncü şehri Mersinimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Bakanlığımızın himayesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde ilimizdeki turizm paydaşlarımızın müşterek katkı ve katılımıyla somut adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan: 'Mersin'in tanıtımına daha fazla ağırlık vereceğiz' - Son Dakika

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