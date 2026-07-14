Van'da Baba-Kız Oto Boyası İhracatı - Son Dakika
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Van'da Baba-Kız Oto Boyası İhracatı

14.07.2026 11:10
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Baba ve kızı, Van'da kurduğu işletmeyle oto boyası üretip, İran, Irak ve Azerbaycan'a ihraç ediyor.

Van'da baba ile inşaat mühendisi kızının 8 yıl önce kurduğu işletmede üretilen oto boyası, astar, tiner ve vernikler üç ülkeye ihraç ediliyor.

İş hayatına oto sanayisinde başlayan ve uzun yıllar bu sektörde çalışarak geçimini sağlayan Erdal Yardım, kızı Tutku Çakırgöz ile 8 yıl önce kendi işletmelerini kurmaya karar verdi.

İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kendilerine tahsis edilen atölyede mesleki tecrübelerini üretime yansıtan baba ve kızı, oto boyası, astar, tiner ve vernik üretiyor.

"Asel Boya" markasını oluşturan girişimciler, ürünlerini İran, Irak ve Azerbaycan'a ihraç ediyor. Hem Van hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan girişimciler, birçok kişiye de istihdam olanağı sunuyor.

"İş imkanı sağlamak ve ilimize katkıda bulunmak bizi sevindiriyor"

Erdal Yardım, AA muhabirine, bir gezi sırasında gördüğü boya fabrikasından etkilenerek böyle bir yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

İşletmeyi kurduktan sonra Avrupa standartlarında üretim yapmaya başladıklarını belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Daha önce sanayi, otomotiv ve inşaat grubu boyalarının satışını yapıyorduk. Bir gezimde gördüğüm boya fabrikası beni çok etkiledi. Üretim tesisi kurmak hayalimdi. Bunun üzerine yaklaşık 8 yıl önce üretime başladık. Bugün Azerbaycan, Irak ve İran'a ürün gönderiyoruz. Bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah onları da sonuçlandırarak ihracatımızı artıracağız. Amacımız kaliteli ürün üretmek. Avrupa standartlarında üretim yapmaya çalışıyoruz ve bu kaliteyi yakaladığımıza inanıyoruz. İş imkanı sağlamak ve ilimize katkıda bulunmak bizi sevindiriyor. Kızımla birlikte çalışıyoruz. Kendisi inşaat mühendisi ve İngilizce biliyor. Dış ticaret süreçlerinde önemli katkılar sunuyor. Ürünlerimizi kullanan ustalar, macun, astar, boya ve diğer yardımcı ürünlerimizden memnun kaldıkları için farklı markalara yönelmiyor. Bu durum Van'da, iç pazarda ve ihracat yaptığımız ülkelerde de geçerli. Kapasitemizi artırmak için desteğe ihtiyacımız var. İşimizi büyütmek ve çalışan sayımızı artırmak istiyoruz."

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretim yapan tek firmayız"

Kendi markalarıyla 2018'den bu yana üretim yaptıklarını belirten Tutku Çakırgöz ise "Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu alanda üretim yapan tek firmayız. 2018 yılında ilk olarak macun grubunu üretmeye başladık. Son üç yılda ise ürün çeşitliliğimizi artırarak büyümeye devam ettik. Bugün otomotiv boya grubunda birçok ürünü üretiyoruz. İhracatımız uzun süredir devam ediyor. Azerbaycan, Irak ve İran'a ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra komşu ülkeler ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Umarım yakın zamanda birkaç ülkeye daha ihracat yapacağız." dedi.

"Baba-kızın oluşturduğu bu işletme önemli bir başarı hikayesidir"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınmasına, üretimin artmasına ve istihdamın gelişmesine katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bünyelerinde faaliyet gösteren 52 firmanın önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmeye gayret ettiklerini dile getiren Gedik, şunları aktardı:

"Baba-kızın oluşturduğu bu işletme önemli bir başarı hikayesidir. Bölgede ilk kez üretilen oto boyası ve astarı markalaştırarak bölgeye pazarladılar. Şimdi ise ihracata başlayarak yeni bir başarıya imza attılar. Bu gelişme hem ilimizin ihracatının artmasına hem de üretim kapasitelerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca baba ile kızının el ele vererek bu başarıyı yakalaması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Buna benzer başarı hikayelerini çok daha sık duyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Azerbaycan, İhracat, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Irak, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Baba-Kız Oto Boyası İhracatı - Son Dakika

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