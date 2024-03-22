Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanını bedelsiz olarak dağıtıldı.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ekonomik destek sağlamak amacı ile mahallelerdeki camilerde cuma namazı sonrası eş zamanlı olarak meyve fidanı dağıtımı yaptı. İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve müftülük personelinin katılımı ile birlikte kiraz ve vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van'da çiftçilere bedelsiz meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Dicle Elektrik, Mardin'de buğday ekili tarlayı kaçak elektrik ile yeraltından çektiği kaynak su ile sulayan çiftçi hakkında yasal işlem başlattı. Şirket, kaçak tüketim ile ilgili adli ve idari işlemleri yapacaklarını belirtti.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bu gün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimini aktardı. Türkiye ekonomisinin dünyada 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?