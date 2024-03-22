Van\'da çiftçilere bedelsiz meyve fidanı dağıtıldı

Ekonomi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanını bedelsiz olarak dağıtıldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ekonomik destek sağlamak amacı ile mahallelerdeki camilerde cuma namazı sonrası eş zamanlı olarak meyve fidanı dağıtımı yaptı. İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve müftülük personelinin katılımı ile birlikte kiraz ve vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı. - VAN