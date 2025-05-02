Van'da Çoban Ücretleri Tartışması - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Çoban Ücretleri Tartışması

Van'da besiciler ile çobanlar arasında 60 bin TL ile 100 bin TL arasında ücret pazarlığı yaşanıyor.

02.05.2025 09:58
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Van'da 60 bin TL'ye çoban bulunamıyor

VAN - Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, baharın gelişiyle birlikte besicilerle çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler 60 bin TL vereceklerini söylerken, çobanlar ise aylık en az 100 bin TL istiyor.

Havaların ısınmasıyla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarılırken, besiciler hayvanlarına bakacak çoban bulmakta zorlanıyor. İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor. Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istenen ücretlerin yüksek bulunmasına anlam veremiyor. Güvenceleri olmadan dağlarda geceli gündüzlü 4 ay boyunca hayvanlara baktıklarını vurgulayan çobanlar, işin zorluğuna dikkat çekiyor. Besiciler ise çobanların talep ettiği rakamların maliyetlerini oldukça artırdığını bildiriyor.

"İki çoban 160 bin TL maliyeti buluyor"

İHA muhabirine konuşan besici Mehmet Koç, çobanlarla yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığını belirtti. Çobanların aylık 100 ila 120 bin TL talep ettiğini ifade eden Koç, "Ben bu ücretle kazanç elde edemem. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Masraflarıyla birlikte çobanın bize maliyeti 80 bin TL'yi buluyor. İki çoban olunca bu maliyet 160 bin TL'ye çıkıyor. Bu da bizi zorluyor. 70 büyükbaş hayvanıma 4 ay boyunca bakılacak. Bu şartlarda hayvanları besiye bırakmak daha az maliyetli olur. Ayda 120 bin lira maaşla çobanın bakacağı hayvan sayısı az, bu maliyet bizi kurtarmaz" dedi.

"Gece gündüz dağdayız"

Geceli gündüzlü dağda hayvan baktıklarını dile getiren çoban Hamdullah Çiftçi ise "Bizler en az aylık 100 bin TL istiyoruz. Ancak besiciler bu maaşı bize çok görüyor. Gece gündüz hayvanlara bakacağız, sorumluluğumuz büyük. Bu yüzden talep ettiğimiz ücret çok görülmemeli" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Çobanlar, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Van, Son Dakika

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