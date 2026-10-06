Van'da doğal yetişen alıç, tezgahlarda kilosu 400 liradan satışa çıktı - Son Dakika
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Van'da doğal yetişen alıç, tezgahlarda kilosu 400 liradan satışa çıktı

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Van\'da doğal yetişen alıç, tezgahlarda kilosu 400 liradan satışa çıktı
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Van'da kışın habercisi sayılan ve dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen alıç, yöre halkınca toplanarak tezgahlarda satışa sunuldu. Havaların soğumasıyla ilgi gören alıç meyvesinin kilosu 400 liradan, su bardağı ölçüsüyle ise 50 liradan satılıyor.

Van'da kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilen ve dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç (yumuşan), yöre halkı tarafından toplanarak tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve genellikle eylül ayının sonlarına doğru olgunlaşan alıç, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlardan ilgi görüyor. Fındık büyüklüğündeki, ekşimsi tada sahip meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgahlarda yerini alıyor. Taze olarak tüketilen alıç, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanılıyor.

Yöre halkı tarafından sıcak günlerin sona ermesinin simgesi olarak görülen alıcın kilosu 400 liradan satılırken, vatandaşlar ürünü daha çok su bardağı ölçüsüyle 50 liradan satın alıyor.

"Doğanın meyvesi ve ilaçtır"

Alıç satın alan Cengiz Demir, ürünün doğada kendiliğinden yetiştiğini belirtti. Demir, "Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler. Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim" dedi.

"Yılda bir kere yetişiyor"

Yabani alıç satan Erkan Güldağ ise ürünün yılda bir kez yetiştiğini ifade ederek, "Yumuşanımız, alıcımız var. Yılda bir kere yetişir. Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız. Normalde kilosu 400 lira, bardakla alanlara 50 liradan veriyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız geliyor, ücretsiz de veriyoruz. Tadımlık olarak da ikram ediyoruz. Herkesi tezgahımıza bekleriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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