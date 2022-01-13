Van'da istiridye mantarına yoğun ilgi

VAN - Van'da yaşayan İhsan Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste istiridye mantarı üretiyor.

Türkiye'de mantar üretimi yapanların sayısı artarken özellikle kültür ve istiridye mantarına olan ilgi üreticileri sevindiriyor. Türkiye'de beyaz mantardan sonra en iyi tanınan ve yavaş yavaş ticareti oturmaya başlayan istiridye mantarına olan ilginin mutluluk verici olduğunu belirten üreticiler, üretimin daha da çok yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını söylediler.

Yaklaşık 22 yıldır kültür mantarı ile ilgilendiğini aktaran İhsan Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste bir yandan Van ve bölge halkının mantar ihtiyacını karşılarken bir yandan da istihdama katkı sağladığını söyledi. Kültür mantarının doğada yetişen belli mantarların sporlarından elde edilen bir mantar çeşidi olduğunu dile getiren Kanmış, "Kültür mantarı, besleyici bir besin maddesi olup, kalori bakımında tavuk ile eş değer bir besine sahiptir" dedi.

Ürettikleri istiridye mantarının tamamen organik olduğunu ve içerisinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığını vurgulayan Kanmış, "İstiridye mantarı tamamen doğal olup; saman, ağaç talaşı, buğday kepeği ve kireç karıştırıyoruz. Daha sonra bunları çuvallara doldurup depoya alıyoruz. Depoda yaklaşık bir ay sonra ufak tefek mantarlar kendini göstermeye başlıyor ve 10 gün sonra hasadımız başlıyor. Kesinlikle içinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstiridye üretiminde önemli olan sıcaklığın iyi bir dengede tutturulması olduğunun altını çizen Kanmış, "İstiridye mantarının kuluçka döneminde 25-26 derece olması gereken sıcaklık, kış mevsiminde 12 ila 18 derece arasında olması lazım. En ideali 18 derecedir. Ama bizler bölge şartları itibariyle şuanda 13 derece sıcaklıkta mantarı yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Kültür mantarına ilginin iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Kanmış, "Ürüne talep var ve elimizde kalmıyor. Biz yeni başladık. İlk aşamada Van'da dağıtım yapıp daha sonra çevre illere yönelmeyi düşünüyoruz. Şuanda işletmemiz 50 ton hammadde alıyor. Bu da 10 ila 15 ton mantara tekabül ediyor. İyi ürün olursa 15 ton, kötü ürün olursa 10 ton mantar elde edebiliriz. Bu da Van, Muş, Hakkari, Bitlis, Ağrı illerinin içinde yer aldığı bölgeye yetecek kadar mantar yetiştirebileceğiz" şeklinde konuştu.

Kültür mantarı üretiminde aşırı bir sermayeye gerek olmadığını ve herkesin rahatlıkla bunu yapabileceğine vurgu yapan Kanmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu vatandaşlarımız derme çatma ahırlarda, ufak tefek tadilatla ve basit yöntemle yapabilirler. Burada olması gereken ısıtma ve soğutmadır. Böyle aman aman bir para gerekmiyor. Şu anda kültür mantarının ana üssü, bütün evlerin bodrumları adeta mantarhane. Çok büyük sermaye gerekmiyor. Ayrıca Van'da üretilen kültür mantarı diğer illere göre daha kaliteli. Çünkü Van'da ilkbahar ve sonbahar mevsimi mantar üretimi için çok uygun mevsimlerdir. Bunun yanında havası temiz olduğu için Van'da üretilen mantar, diğer şehirlere göre daha kalitelidir."