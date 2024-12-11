Van'da Kışın Balık Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Van'da Kışın Balık Talebi Artıyor

Van\'da Kışın Balık Talebi Artıyor

Kış mevsimiyle Van'da balığa talep arttı; balıkçılar sezon başlangıcında işlerinden memnun.

11.12.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balığa olan talep de arttı.

Soğuk kış aylarının önemli besin kaynağı olan balık sezonunun açılmasıyla birlikte Van'daki balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte satışların arttığını belirten balıkçılar, işlerinden memnun olduklarını söylediler. Balığın salgın hastalıklara karşı vücutta bir direnç oluşturduğunu aktaran Muzaffer Ayık isimli balıkçı, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını ifade etti. İsteyen vatandaşlara balığı pişirerek de sunduklarını vurgulayan Ayık, "Şu an sezon başı olduğu için rağbet gayet iyi. Ayrıca kırmızı et fiyatlarının yüksek olması da balığın daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Bunun yanında balık, sağlık açısından iyidir. Özellikle çocuklar için omega-3 ile birlikte fosfor var" dedi.

Balık fiyatlarının 50 ila 600 TL arasında değiştiğini belirten Ayık, "Kar yağdığı zaman millet akın ediyor. Van halkı genellikle Van balığı olan inci kefali ile birlikte hamsi ve istavriti tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Kış mevsimi ile birlikte balık sezonunu açtıklarını belirten vatandaşlar da, "Kış geldi canımız balık çekti. Hem lezzet bakımından güzel bir besin hem de omega3 açısından yenilmesi gerekir. Haftada en az bir kere olsun sofraya gelir" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Sağlık, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Kışın Balık Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Kışın Balık Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.