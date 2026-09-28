Van'da kombi bakım randevuları yoğunlaştı, ustalar kireçten yıllık bakım öneriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da kombi bakım randevuları yoğunlaştı, ustalar kireçten yıllık bakım öneriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da kombi bakım randevuları yoğunlaştı, ustalar kireçten yıllık bakım öneriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar kombi ve petek bakımı için randevu almaya başladı, teknik servislerde yoğunluk oluştu. Ustalar, son dakikaya bırakılan bakımların mağduriyete yol açabileceğini belirterek sert kireç nedeniyle her yıl bakım öneriyor.

Van'da kombi ve petek bakımı yapan teknik servislerde kış mesaisi başladı.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başlarken, kombi ve petek bakımı yapan ustaların da mesaisi yoğunlaştı. Isınma sezonu öncesinde cihazlarının bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, teknik servislerden randevu almaya başladı. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması beklenirken, ustalar son dakikaya bırakılan bakımların hem vatandaş hem de servisler açısından çeşitli mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Bakımların zamanında yaptırılması daha avantajlı oluyor"

İHA muhabirine konuşan kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, vatandaşın genellikle işlerini son günlere bıraktığını hatırlattı. Ebinç, "Memleketimizin insanı genelde son noktaya bırakmaya alışkın. Yoğunluktan dolayı bakımları son ana bırakıyorlar. Biz de bir an önce bir adresi tamamlayıp diğer söz verdiğimiz adrese yetişmek için ister istemez acele ediyoruz. Bu nedenle bakımların zamanında yaptırılması daha avantajlı oluyor. Hem rahat rahat bir temizlik yapıyoruz hem de parça konusunda sıkışıklık yaşamıyoruz. Bazen bir parça eksik oluyor, bulunamıyor veya temin edilemiyor. Sipariş geçme noktasında zaman kaybetmemek adına bakımın önceden yaptırılması daha avantajlı bir durum oluyor. Böylece müşteri de mağdur olmamış oluyor. Bir de işleri rahat yaptığımız zaman daha özenli çalışıyoruz. Yoğunlukta ise bir an önce işi tamamlayıp daha önce söz verdiğimiz veya sonraki randevulara yetişebilmek için acele ediyoruz. Bu sefer iş hızlı olmuş oluyor, biraz aceleye gelmiş oluyor" dedi.

"Petek temizliğinde makine kullanıyoruz"

Kombi bakımı ve petek temizliği yoğunluklarının başladığını dile getiren Ebinç, "Makinalı ve kimyasallı temizliklerimiz var. Bunlar bazı yerlerde kullanılıyor, bazı yerlerde kullanılmıyor. Her kimyasalın petek temizliğinde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Petek temizliğinde makine kullanıyoruz. Gerek kombinin altından gerekse banyodan bağlayarak sistemdeki bütün kiri temizleyip tahliye ediyoruz. Kombide ise yaz boyunca sıcak su çalıştığı için kireçlenme temizliği yapılıyor. Yoğuşma temizliği, sifon temizliği, fan yaprakçığı temizliği gibi birkaç farklı bakım işlemi var" diye konuştu.

"Van'ımızın kireci aşırı sert"

Van'ın iklim şartları ve suyun kireç oranı nedeniyle kombilerin düzenli bakımının önem taşıdığını ifade eden Ebinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde periyodik bakım iki yılda bir yapılır ama biz özellikle kombiler için her yıl bakım ve temizlik yapılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü Van'ımızın kireci aşırı sert. Kuruma yaptığında bu sefer temizlenmiyor ve parça değişikliğine gidiliyor. Bu da müşteri açısından hem yüksek bir maliyet oluşturuyor hem de cihazın yıpranmasına neden oluyor."

Kaynak: İHA
Hava DurumuEkonomiGüncelYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
“8 daire sattım“ diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı "8 daire sattım" diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:25:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da kombi bakım randevuları yoğunlaştı, ustalar kireçten yıllık bakım öneriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei