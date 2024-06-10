Van Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Van Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yaptı

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fiyatları, etiketlerdeki bilgiler ve indirimli satışlar incelenerek, aykırılık tespit edilen durumlarda idari yaptırım uygulandı. Van Ticaret İl Müdürlüğü, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

10.06.2024 13:34
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Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca Kurban Bayramı öncesi ülke gelinde 10 farklı ildeki marketlerde eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Bu kapsamda Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın öncülüğünde yapılan denetimlerde; ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihiyle önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Ekipler, düzenli olarak yaptıkları denetimleri Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte sıkılaştırdı. Ekipler, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesinin amaçlandığı denetimlerde, aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutarak idari yaptırım uyguluyor. Öte yandan ekipler, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listelerini inceleyerek, yine aykırılık tespitleri tutanakta belirtilip, gerekli idari işlemleri yaptı.

"Denetimlerimiz yoğun şekilde devam edecektir"

Yapılan denetimlere ilişkin Van Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Amacımız, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi olarak hedeflenmiştir. Bu sebeple Kurban Bayramı öncesi İl Müdürlüğümüzce tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yapılmakta olup, yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yaptı - Son Dakika

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