Van'da Kurbanlık Pazarı Canlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Kurbanlık Pazarı Canlanıyor

27.05.2025 20:04
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Van'da kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor. Fiyatlar ise geçen yıla göre değişmedi.

Van'da kurbanlıklar görücüye çıktı

VAN - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, besiciler Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte pazarda hareketliliğin başladığını belirtti. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla büyük bir artış olmadığını vurgulayan besiciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını ifade etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatı 100-150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

"Elimde 3 büyükbaş hayvan kaldı"

İHA muhabirine konuşan besici Erhan Kuşak, bu mesleğe yeni başladığını ve keyifle yaptığını söyledi. Bu yıl kurbanlık pazarının oldukça hareketli geçtiğini belirten Kuşak, "İnşallah bu pazarda herkes kazanır. Pazara 30 hayvan getirdim, şu an elimde yalnızca 3 büyükbaş hayvan kaldı. Büyükbaş hayvan fiyatları 150 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Geçen yıla göre fiyatlarda pek bir değişiklik yok. Ancak yine de kazanç sağlıyoruz" dedi.

Koyunculuk projesi kapsamında destek aldığını belirten bir diğer besici Bülent Çiftçi ise "Kısır koyun çiftinin fiyatı 30 bin lira civarında. Koçların fiyatı ise yaklaşık 20 bin lira. Bayram yaklaştıkça pazar daha da yoğunlaşacaktır. Şu an pazara getirilen hayvan sayısı henüz az" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Kurbanlık Pazarı Canlanıyor - Son Dakika

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