Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk - Son Dakika
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Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

01.05.2022 00:57
Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

Van'da Ramazan Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.

Van'da Ramazan Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.

Ramazan Bayramı'na günler kala merkez Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden yüzlerce vatandaş, yoğunluk oluşturdu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, bayram öncesi olması dolayısıyla yoğun bir kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara bakmakla yetiniyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için yakıt cimrisi ikinci el araçlara rağbet etti.

Konuya ilişkin konuşan Tuşba Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Öndül, açık oto pazarının en kalabalık günlerinden birini yaşadığını belirtti. Düşük model araç fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Öndül, yoğun kalabalığa rağmen şu ana kadar pazarda çok az sayıda aracın satılabildiğini söyledi.

Bayram öncesi oto pazarına gelen vatandaşlar ise yakıtta tasarruf sağlayabilecekleri araçlara baktıklarını belirterek, bazı araç satıcılarının az yakan araçlara yönelimin fazla olmasından dolayı fiyatları arttırdığını kaydetti. - VAN

Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk
Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk - Son Dakika


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