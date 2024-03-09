Van'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, esnafa can suyu oldu.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde cadde ve sokaklarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Yaşanan yoğunluk kent esnafının yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Özellikle kahvaltıda sık tüketilen otlu peynirden vazgeçemeyen vatandaşlar, tuzlu olmasına rağmen sahurlarda tüketilen peynirin tokluk hissi verdiğini ileri sürüyor.
"Bu ay bereketli bir aydır"
Konuya ilişkin konuşan Mesut Elasan isimli esnaf, 11 ayın sultanı Ramazan ayının geldiğini belirtti. Vanlıların kahvaltıda olduğu gibi sahurda da otlu peynir tükettiğini ifade eden Elasan, "Otlu peynir tuzlu olduğu için iftara kadar susatıyor ama tokluk hissi de veriyor. Bunun yanında sahurda tahin içerisine pekmez karıştırılırken, kimi vatandaş ise tahin içerisinde bal karıştırıyor. Ancak biz ballı tahinin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 11 ayın ardından bu ayı dolu dolu geçiriyoruz. Bu ay bereketli bir aydır. Hamdolsun işlerimiz iyi, inşallah daha da iyi olacaktır" dedi.
Eski Ramazan aylarını özlediklerini dile getiren Ali Ayık isimli bir diğer esnaf da vatandaşın kahvaltılık ürünlere rağbet ettiğini kaydetti. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van'da Ramazan Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu - Son Dakika
Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?