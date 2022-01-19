Van'da şehirler arası yollar fırtına ve tipi nedeniyle kapatıldı

VAN - Van'da etkili olan kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle şehirler arası yollar trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü olumsuz hava şartları nedeniyle Tatvan- Gevaş, Van - Gevaş, Gürpınar- Van karayollarını ulaşıma kapattı. Fırtına ve tipi nedeniyle Van-Gevaş karayolu üzerindeki Atalan bölgesinde birçok araç ilerlemekte güçlük çekiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması, kırsalda ise zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak olanların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması uyarısında bulundu.