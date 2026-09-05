Van'daki tramvay hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Van'daki Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Van Büyükşehir Belediyesine ait Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.