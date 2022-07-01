Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor

01.07.2022 11:11
Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinliklerinin yeni durağı, 3-5 Temmuz'da Van olacak.

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinliklerinin yeni durağı, 3-5 Temmuz'da Van olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamasına göre, TÜBİTAK'ın gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nin ardından Van'da yapılacak. Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz'da düzenlenecek etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası olacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.
Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 3 gün boyunca 7'den 70'e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı olacak.
Etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 3 Temmuz'da açılışı yapılacak etkinliğe, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile astronomiye meraklı binin üzerinde genç aileleriyle katılacak.
Birçok etkinlik düzenlenecek
Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak.
Açılışın ardından Pelin Çift'in moderatörlüğünde Doç. Dr. Selçuk Topal, "Geçmişten Geleceğe Uzay" başlıklı söyleşide tarih boyunca uzaya merakı anlatacak.
Etkinlikte 4 Temmuz'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan "Aynalardaki Yıldızlar" sunumuyla insanlarının evreni keşfetme çabasına ilişkin bilgi verecek. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren de "Uygarlıklar Arası Astronom" başlıklı sunumuyla astronomi biliminin ilk çağlardan bugüne gelişimine ışık tutacak.
Uzayla ilgili söyleşilerin düzenleneceği etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, ışık kirliliği, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara merak edilen konularda sunumlar yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen "TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ile Van'ın ardından 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme eğitimi Van Gölü kıyısında kurulan havuzda yüzme eğitimi
Kaynak: AA

Diyarbakır, Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement