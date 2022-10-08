Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 09:50
Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı

Van gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde ticaret odasının meslek komitesi gruplarının seçimi yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ticaret odasının meslek komitesi gruplarının seçimi yapıldı.

Edremit Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen meslek komitesi seçimlerinde sarı, yeşil ve beyaz olmak üzere 3 liste yarıştı.

Sarı liste ile seçime giden Ahmet Çetin ve ekibi 12 meslek komitesinden 11'ini kazandı.

Çetin, seçim sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Centilmence bir yarış oldu, rakiplerimize teker teker teşekkür ediyorum. Biz aslında hep beraber kazandık. Bütün ekipler çok iyi çalıştı, onları da tebrik ediyorum. Biz bundan sonra onlardan da yararlanacağız. Edremit'in büyüklüğüne ve kalitesine yakıştı, Edremit'e ve Havran'a hayırlı uğurlu olsun. Bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda ekibimizle yeni dönem çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Yönetim kurulu üyelerimiz ve meslek komitelerimizle Edremit ticaretine yeni bir soluk getirmek ve Edremit'i marka şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız."

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Kaynak: AA

Konferans, Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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