Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi - Son Dakika
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Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi

19.10.2022 11:33
Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi

Van habere göre Van ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunması beklenen ve 300 iş yerinin bulunduğu Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi.

Van ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunması beklenen ve 300 iş yerinin bulunduğu Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde çevre yoluna sıfır ve yaklaşık 700 bin metrekare alan üzerindeki Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yüzde 70 kredi desteği ile yapılacak olan sanayi sitesini gezen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Yürektürk ve Şube Müdürü Fatih Karakoç, S.S. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret etti. İhale süreci ile ilgili konuşan Yürektürk, "İhale sürecinin bir an evvel tamamlanması ve projenin hayata geçmesi için katkıda bulunacağız. Bundan sonra da projenin ilimize kazandırılması için gerekli görülen çalışmalar devam edecektir" dedi.

Projenin Van ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını belirten S.S. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz ise "Sanayi sitemizin ihale süreci ile ilgili hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. Mimari projelerin Tuşba Belediyemiz tarafından ön onayının alınmasına müteakip, statik ve mekanik projeler de belediyemize sunulacaktır. Bunların da onayı tamamlandıktan sonra, bakanlığımızca 300 adet iş yeri ihale edilecektir. İşin başlangıcından bugüne kadar sanatkarlarımızın iş yeri sahibi olmaları için büyük gayret sarf ettik. Bu yatırımın ilimize, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu projede katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi - Son Dakika

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