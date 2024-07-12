Van'ın Gevaş ilçesinde kadın arıcılara kovan desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Van'ın Gevaş ilçesinde kadın arıcılara kovan desteği

Van\'ın Gevaş ilçesinde kadın arıcılara kovan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Kooperatifi bünyesinde hizmet sunan 10 kadın arıcıya toplam 250 arılı kovan desteğinde bulundu. Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Artos Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan 'Pembe Maskeli Kadınlar Bal Üretiyor' projesi kapsamında gönderilen kovanlar, kadın girişimcilere teslim edildi. Proje ile Van'da organik tarımın geliştirilmesi ve marka değeri yüksek ballar elde edilmesi hedefleniyor.

12.07.2024 10:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Kooperatifi bünyesinde hizmet sunan 10 kadın arıcıya toplam 250 arılı kovan desteğinde bulundu.

Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Artos Kadın Kooperatifi, ilçede bal üretiminin daha da yaygınlaşması için hazırladıkları 'Pembe Maskeli Kadınlar Bal Üretiyor' projesini Tarım ve Orman Bakanlığına sundu. Bakanlık tarafından kabul edilen proje kapsamında gönderilen 250 adet arılı kovanlar kadın girişimcilere teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Gevaş İlçe Kaymakamı Bayram Yıldız, Van ve ilçelerinde tarıma yönelik faaliyetlerin Van Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde devam ettiğini ifade ederek, "Artos Kadın Kooperatifi üyesi olan 10 üyeye 25'er adet arılı kovanın teslimini gerçekleştiriyoruz. Proje bedeli 900 bin TL olup bu tamamen yüzde 100 hibe şeklindedir. 25'er arılı kovanın yanı sıra bir takım arıcılık malzemesi de teslim ediyoruz. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kadınlarımıza da faaliyetlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Marka değeri yüksek ballar elde etmek istiyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise Van'da organik tarımı geliştirmek istediklerinin altını çizerek, "Bakanlığımıza sunduğumuz proje kapsamında daha önce eğitimiz 10 çiftçimize 25 adetten toplam 250 arılı kovan vereceğiz. İlimizde 178 bin kovanımız mevcut olup bunun 26 bini kara kovandır. Bu kara kovanı ilimizde yaygınlaştırarak, marka değeri yüksek ballar elde etmek istiyoruz. Ayrıca Van balını tanıtım amacıyla coğrafi işaret içinde başvurduk. İleriki süreçte coğrafi işaretini de alarak arıcılarımızı belli bir noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun tanıtımını iyi yaptığımız taktirde Gevaş balı da, Van balı da hak ettiği noktaya gelecektir. Çünkü 2 bin rakımda, bitki florası son derece gelişmiş olan bir balı tanıtmak için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. Eğer biz coğrafi işaret alıp bu tür çalışmalar yaparsak balımız da hak ettiği noktaya gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimizin balımızı bütün dünyaya tanıtmak"

Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de amaçlarını kooperatifi daha da aktif hale getirip, arıcılık yapan kadınların hayaline dokunmak istediklerine vurgu yaparak, "Amacımız organik bal üretimini daha da fazlalaştırıp, daha fazla organik balı satışa sunmaktır. 7 kadın üye ile hakiki kara kovan bal üretimi yapıyoruz. Bizler 'Pembe Maske' markasını alarak; Gevaş ilçesinde, 3 bin 500 rakım yüksekliğindeki Artos Dağı eteklerinde, söğüt ağacı ile yapılmış ve etrafı çamurla sıvanmış kovanlardan kara kovan üretimi yapıyoruz. Pembe Maskeli arıcılar olarak hedefimiz kovan sayısını arttırmak ve bu proje ile balımızı bütün dünyaya tanıtmaktır. Çünkü balımızın prolin değeri dünya çapında en yüksek prolin değerine sahip. Bizde bu kadar endemik bitkisi fazla olan bir bölgede, bu kadar prolin değeri yüksek olan bir balı daha fazla satışa sunmayı hedefliyoruz. Bizler burada sadece bal üretimi yapmıyoruz. Aynı zamanda arı ürünleri, polen, propolis, arı ekmeği ve arı sütü üretimi de yaparak organik sertifikalı balı satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz bu mesleğe aşığız"

Arıcılığın çok zor bir meslek olduğuna da değinen Güleç, "Bu şekilde bakınca arıcılık zor görünüyor ama içine girdikten sonra, arının dünyası çok farklıdır. İnsan hayatı ile birebir aynı olup eş değerdedir. Çalıştıktan sonra, güzel yönlerini aldıktan sonra zorluklarını aşıyoruz. Çünkü biz bu mesleğe aşığız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'ın Gevaş ilçesinde kadın arıcılara kovan desteği - Son Dakika

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