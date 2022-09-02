Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

02.09.2022 14:27
Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Van'ın Tuşba ilçesinde sebze ve meyvedeki verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde sebze ve meyvedeki verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van'da kış ve ilkbahar mevsimlerinin yağışlı geçmesi, tarım ve hayvancılığa olumlu yansıdı. Özellikle tarımda elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sebze ve meyvede yaşanan verimin tezgahları bereketlendirdiğini belirten çiftçiler, bunun dolaylı olarak vatandaşların ceplerine de yansıdığını söyledi.

Tuşba'nın Alaköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır sebze ekerek geçimini sağladığını belirten Reşat Tarlan isimli çiftçi, "150 dönümlük bir arazide biber, domates, patlıcan, kavun ve karpuz başta olmak üzere birçok sebze üretimini gerçekleştiriyorum. Rabbime çok şükür emeğimiz boşa gitmedi. Bu sene özellikle hastalıktan dolayı başımız dertteydi. Ancak Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle hastalıkla mücadele başarılı geçti. Şu an hasat dönemindeyiz. Çok şükür ürünlerimizde bir sıkıntı yok" dedi. Tarlada haftalık 150 kişinin çalıştığına değinen Tarlan, "Bir ülkede üretim olmuyorsa o ülke batmaya mahkumdur. Halkımıza, milletimize desteğimiz olsun diye üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. İleriki süreçte bir sera projemiz var. Hedefimiz daha da büyümektir" ifadelerini kullandı.

Yol kenarına kurduğu tezgahta vatandaşlara organik ürün satışını gerçekleştirdiklerini belirten Nusret Demirhan isimli çiftçi ise "Müşteriler kaliteye önem verdikleri için buraya geliyorlar. Ürünlerimiz hem kaliteli hem ucuzdur. Burada 11 çeşit biber, 4 çeşit domates, 2 çeşit kabak, salatalık var. Ayrıca özellikle turşuluk için ürünlerimiz var. Burada halka hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Yol kenarına kurulan tezgahlarda sebze alan vatandaşlar da, taze sebzeyi daha ucuz almanın avantajını yakaladıklarını söylediler. - VAN

YORUMLAR
500
Kaymakam Sağlam şehit ailesini ziyaret etti Kaymakam Sağlam şehit ailesini ziyaret etti Van'da yaban keçileri görüntülendi Van'da yaban keçileri görüntülendi Van kültürünün asırlık ayakkabısı günümüze uyarlandı Van kültürünün asırlık ayakkabısı günümüze uyarlandı
Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement