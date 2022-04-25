Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır - Son Dakika
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Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır

25.04.2022 11:29
Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır

US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 13 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 'Anatolia Jewerlry Show Fuarı'nın sektörde Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük organizasyonu olacağını belirtti.

US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 13 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 'Anatolia Jewerlry Show Fuarı'nın sektörde Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük organizasyonu olacağını belirtti.

13 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri 'Anatolia Jewerlry Show Fuarı' hazırlıklarını tamamlayan US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Ziyareti sırasında Vali Bilmez'e 'Anatolia Jewerlry Show Fuarı' hakkında bilgilendirmelerde bulunan Selviler, doğunun son yıllardaki gözde şehri Van'ın, kuyum sektörünün en etkin organizasyonlarından birine sahne olacağını söyledi. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce sektör temsilcisini Van'da buluşturacaklarını vurgulayan Selviler, "Altın, gümüş, pırlanta, her türlü takı ve aksesuarların sergileneceği fuarımızla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 100'e yakın markanın ürünlerini sergileyeceği fuarımıza yurtiçi ve yurtdışından önemli kuyum sektörü temsilcileri katılacak. Sektörde Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük organizasyonu olacak fuarımızın tanıtımı çerçevesinde aylar öncesinden hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalar yaptık. Özellikle İran ve Irak'ta gerçekleştirdiğimiz davet çalışmaları büyük ilgi gördü. Yurtdışından da çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağımız fuarımız, düğün sezonu öncesi vitrinlerin çeşitlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

"Fırsatı kaçırmayın"

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan da Van'ın kuyum sektöründe Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Bu fuarın altyapısına 2018 yılından beri çalışıyoruz. Dernek olarak tam destek verdiğimiz fuarın Van'da gerçekleştirilmesi için özveriyle çalışan US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Anadolu'daki birçok başarılı kuyum fuarının mimarı. Aynı başarıyı Van'da da sergileyeceğine eminiz. Van ve çevresinden 30 kentin kuyum sektörü temsilcileri burada olacak. Fuar dolayısıyla güzel şehrimiz Van'a gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelecek misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Markalarımızın bu fuarda stantlarıyla yer alma fırsatını kaçırmamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Van'ın tanıtımına katkı"

İlgili kurum ve meslek odalarının da destek verdiği Anatolia Jewerlry Show Van Fuarı'na kuyum sektörünün Türkiye'deki etkin iki markası Borsa Gold ve Akabe Kuyumculuk sponsor olarak katkı sağlıyor. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun destek verdiği Van Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarın son yıllarda iç ve dış turizm hareketliliği yaşayan Van'ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor. - VAN

Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır
Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır
Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır

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Güneydoğu, Mayıs, Fuar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van kuyum sektörlerini karşılamaya hazır - Son Dakika


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